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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:24 ص
إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا اسعاف
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في  حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد كمين طيبة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد كمين طيبة على الطريق الصحراوي الشرقي بقنا.
 
وتبين إصابة شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كمين طيبة على الطريق الصحراوي الشرقي بقنا. 
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 


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