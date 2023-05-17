إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقله إلى نقطة إسعاف البحري قمولا ومنها إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وتبين إصابة إيهاب.أحمد، 25 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.



تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى طوخ بنقادة.

