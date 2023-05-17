اليوم السابع
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إصابة سيدتين صدمتهما سيارة فى حلوان.. والمباحث تكثف البحث عن السائق

الأربعاء، 17 مايو 2023 07:59 م
إصابة سيدتين صدمتهما سيارة فى حلوان.. والمباحث تكثف البحث عن السائق أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت سيدتين بعدما صدمتهما سيارة بالطريق نطاق قسم حلوان، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة حلوان؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة سيدتين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج .
 
ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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