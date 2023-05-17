اليوم السابع
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إتاحة التقديم للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا فى أكثر من جامعة

الأربعاء، 17 مايو 2023 06:00 ص
إتاحة التقديم للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا فى أكثر من جامعة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، بقيادة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة برصد استفسارات الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
 
وجاء من بين الأسئلة الواردة إلى الوزارة هل يحق للطالب التقديم فى أكثر من جامعة؟ وما موقف الطالب الذى سجل على موقع إحدى الجامعات، ويريد التقديم فى أكثر من جامعة من خلال الرابط الجديد؟
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يحلق للطالب إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات، فله حرية التقديم في أكثر من جامعة.
 
وكان وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بالإجابة عن كل الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك عقب بدء التقديم خلال الأيام الماضية.
 
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة قام برصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتي قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة.
 
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
 

 


التحويل من الجامعات السودانية إلى المصرية

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التحويل من الجامعات الروسية إلى مصر

التحويل من الجامعات الأوكرانية إلى المصرية

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