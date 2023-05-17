إتاحة التقديم للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا فى أكثر من جامعة

كتب محمد صبحى

أعد المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى، بقيادة الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة برصد استفسارات الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وجاء من بين الأسئلة الواردة إلى الوزارة هل يحق للطالب التقديم فى أكثر من جامعة؟ وما موقف الطالب الذى سجل على موقع إحدى الجامعات، ويريد التقديم فى أكثر من جامعة من خلال الرابط الجديد؟

وأكدت وزارة التعليم العالى أنه يحلق للطالب إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات، فله حرية التقديم في أكثر من جامعة.