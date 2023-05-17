أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023.



وقف أنشطة أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات بوقف نشاط شركات مجموعة جلوبال كابيتال، جي إس إس جي القابضة مصر، وجاردين لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وبراق كابيتال القابضة، وثمار للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لمدة 30 يومًا أو لحين إزالة أسباب المخالفة إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المُعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.



البورصة تخسر 14 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات حوالي 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 47.1 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20034 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7039 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 بسعر إغلاق 0.098 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.67%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 20.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.37%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.72%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.70%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.85%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 66.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.83%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 14.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 21.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 5.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.09%.