أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-5-2023

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-5-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، وسط تداولات حوالى 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وقف أنشطة

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات بوقف نشاط شركات مجموعة جلوبال كابيتال، جى إس إس جى القابضة مصر، وجاردين لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وبراق كابيتال القابضة، وثمار للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لمدة 30 يومًا أو لحين إزالة أسباب المخالفة أعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المُعلن بالطريق القانونى فى مواجهة النيابة العامة.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالى، وسط تداولات حوالى 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.096 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.7 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 15 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 47.1 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 16844 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 3028 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20034 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 7039 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3698 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 108 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمشروعات الصناعية عدد 750 ألف سهم، 823.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالى، وباعت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 73.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وسى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 60 ألف سهم، 250 ألف سهم، 15 ألف سهم، 293 سهما، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 163.8 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن شراء عدد 660.5 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 5.82%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 65%، وبلغ صافى الربح 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 129%، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن قائمة الدخل تضمنت زيادة إيرادات المبيعات بقيمة 2 مليار جنيه، وزيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة مليار جنيه، وزيادة الفوائد المدينة بقيمة 270 مليون جنيه.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 33.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 45.79%، وبلغ صافى الخسارة 204 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 238.39%.

وحققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) مبيعات بقيمة 155.2 مليون جنيه مقابل 134.9 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح 9.4 مليون جنيه مقارنة مع 30.7 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا مبيعات بقيمة 471 مليون جنيه مقابل 292.8 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح 22.1 مليون جنيه مقارنة مع 3.2 مليون جنيه.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، مبيعات غير مسبوقة بزيادة قدرها 76%، عن العام الماضى، وزيادة الأرباح 330% تقريبًا عن فترة المقارنة من العام الماضى، وبلغت الأرباح 30 مليون جنيه قبل الضرائب.

بقيمة 155.2 مليون جنيه مقابل 134.9 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح 9.4 مليون جنيه مقارنة مع 30.7 مليون جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى، عن بيع كامل حصتها فى إحدى الشركات التابعة لها والمتخصصة فى إنتاج مواد كيماويات البناء لصالح شركة (Sika) السويسرية، وتم هذا البيع بعد قيام شركةSika بالاستحواذ على كامل مجموعة MBCC والتى تم الإعلان عنها فى 2 مايو الجارى، وتبلغ حصة شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى من قيمة هذه الصفقة مبلغ 1.8 مليار جنيه (قبل الضريبة).