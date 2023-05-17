ونبه أبو الغيط، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية فى جدة ، اليوم الأربعاء، إلى أن صراع القوى الكبرى التى تمثل الحرب في أوكرانيا واحدة من حلقاتها، تخصم من الأمن العالمي وتشيع الاضطراب في الاقتصاد الدولي وتضع على كاهل الكثير من الدول تكاليف إضافية سواء في تعزيز الأمن أو الحصول على الموارد لاسميا في الطاقة والغذاء.

ورحب أبو الغيط، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للاجتماع، متمنيا أن تكون استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية مقدمة لنهاية أزمتها واستعادتها لحيويتها وحضورها في العمل العربي.