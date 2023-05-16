6 أغذية تساعد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

يُعد ارتفاع ضغط الدم ، مرضًا منتشرًا يصيب ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يُعرف باسم "القاتل الصامت" نظرًا لعدم ظهور أعراض واضحة عليه وقد يتسبب في عواقب صحية كبيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

في حين أن الدواء هو وسيلة فعالة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، إلا أنه ليس الحل الوحيد، في الواقع ، يمكن أن يكون للطعام الذي تتناوله تأثير كبير على مستويات ضغط الدم لديك، من المعروف أن بعض الأطعمة لها خصائص خفض ضغط الدم ، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.

فيما يلي قائمة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

خضار ورقية

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم في نظامك الغذائي.

وفقًا للأبحاث، فإن تناول كوب واحد على الأقل من الخضار الورقية الخضراء كل يوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التوت

التوت مثل التوت الأزرق والتوت والفراولة مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بارتفاع ضغط الدم، أظهرت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن أولئك الذين تناولوا معظم الأنثوسيانين ، بشكل أساسي من التوت الأزرق والفراولة ، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 8٪ من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأنثوسيانين.

الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين وظائف الشرايين، توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3 أونصات (أوقية) من الأسماك الزيتية كل أسبوع لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، والذي ثبت أنه يعمل على خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز غنية بالمغنيسيوم ، مما يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية وتقليل كمية الصوديوم في الدم.

الشوكولاتة الداكنة

الكاكاو، أحد مكونات الشوكولاتة الداكنة ، يحتوي على مركبات الفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد تساعد مركبات الفلافونويد في خفض ضغط الدم، يمكن أن تكون كمية صغيرة من الشوكولاتة في بعض الأحيان جزءًا من نظام غذائي متوازن.

يمكن أن يكون دمج هذه الأطعمة التي تخفض ضغط الدم في نظامك الغذائي وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المرتبطة به، ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن النظام الغذائي وحده قد لا يكون كافياً للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية من أجل التشخيص والعلاج المناسبين.