10 معلومات عن سفينة وادى الملوك بعد انضمامها للأسطول التجارى المصرى

الإسكندرية أسماء على بدر

انضمت سفينة وادى الملوك للأسطول التجارى المصرى وذلك في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية، ويقدم " اليوم السابع " 10 معلومات عن السفينة .

1- سفينة وادي الملوك التابعة لشركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل .

2- من المقرر رفع العلم المصرى عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة المتعددة الاغراض بميناء الإسكندرية.

3- هي سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK ) ".

4- طراز "كامسرماكس".

5- حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر ) .

6- أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.

7- تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري.

8- تعمل على دعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

9- السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة .

10- تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م).