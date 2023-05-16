وكيل وزارة الصحة بالمنيا: أى تقصير فى الخدمة المقدمة للمواطن ستواجه بكل حزم

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أى تقصير فى تقديم الخدمة المقدمة للمواطن المنيا، سوف يواجه بكل حزم، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمستشفى المنيا العام والتى تفقد خلالها إنتظام العمل بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واطمأن إلى تواجد القوى البشرية، وقام بفحص بعض تذاكر الاستقبال واطمأن على توافر الأدوية والأمصال بقسم الاستقبال والطوارئ وطالب بزيادة أعداد أدوية الطوارئ.

كما تفقد العناية المركزة وأطمأن على مستوى أداء الخدمات الطبية وكفاءة التجهيزات الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استكمال الفحوصات الطبية ووجه إلى صيانة بعض الأسرة بالقسم.

ثم تفقد أماكن إقامة المرضى، وقام بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بهم واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وقام بالاستماع لآرائهم ومدى رضاهم حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، واحتياجاتهم العلاجية، وقام أيضا بمتابعة انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى وتفقد معمل التحاليل الخاص بالمستشفى، ثم تفقد قسم حضانات الأطفال والمطبخ الخاص بالمستشفى، وتم عمل مناورة لتشغيل المولد الكهربائى الخاص بالمستشفى عند حدوث انقطاع مفاجئ للكهرباء.

وأكد وكيل الوزارة تشغيل خط الكهرباء الإضافى للمستشفى، والحرص على تقديم خدمات طبية متميزة واستمرار الجولات التفقدية المفاجئة على مدار الساعة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.