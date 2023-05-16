وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى يتابع خطوات منظومة جمع القمامة بحى المناخ

بورسعيد محمد فرج

تفقد وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى "جايكا"، خلال زيارته لحى المناخ، اليوم الثلاثاء، شاطئ البحر فى نطاق الحى للتعرف على طبيعة البيئة والتربة به وكم التطوير الذى شهده خلال الفترة الماضية، رافقهم خلالها اللواء عاطف وجدى السكرتير العام والدكتور منصور بكرى رئيس الحى.

وجاءت زيارة الوفد لحى المناخ كنموذج يمثل محافظة بورسعيد للإطلاع على منظومتى النظافة والجمع المنزلى للقمامة المتبعة فى الحى، وذلك بمرافقة وفد من وزارة البيئة المصرية ووفد محافظة بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الثانية لوفد "الجايكا" لمحافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون فى مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات.



الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط (2)



الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط