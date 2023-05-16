اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى يتابع خطوات منظومة جمع القمامة بحى المناخ

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:11 م
وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى يتابع خطوات منظومة جمع القمامة بحى المناخ جانب من زيارة الوفد اليابانى لشاطئ حى المناخ ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى "جايكا"، خلال زيارته لحى المناخ، اليوم الثلاثاء، شاطئ البحر فى نطاق الحى للتعرف على طبيعة البيئة والتربة به وكم التطوير الذى شهده خلال الفترة الماضية، رافقهم خلالها اللواء عاطف وجدى السكرتير العام والدكتور منصور بكرى رئيس الحى.

وجاءت زيارة الوفد لحى المناخ كنموذج يمثل محافظة بورسعيد للإطلاع على منظومتى النظافة والجمع المنزلى للقمامة المتبعة فى الحى، وذلك بمرافقة وفد من وزارة البيئة المصرية ووفد محافظة بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الثانية لوفد "الجايكا" لمحافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون فى مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات.

الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط (2)
الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط (2)

 

الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط
الوفد اليابانى وجولة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط

 

جانب من زيارة الوفد اليابانى لشاطئ حى المناخ ببورسعيد
جانب من زيارة الوفد اليابانى لشاطئ حى المناخ ببورسعيد

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

الوفد اليابانى يتابع منظومة جمع القمامة بالمنازل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة