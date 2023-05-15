تسليم 20 منحة جديدة لطلاب الجامعة الألمانية الدولية المتفوقين لدعم النابغين

كتب محمد صبحى

قال الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجامعة تفتح أبوابها من قلب العاصمة الإدارية الجديدة لكل طالب مجتهد يسعى للنجاح، وتقدم له كافة التسهيلات للدراسة والتعلم داخل مصر وخارجها بدعم دائم ومستمر من جميع المعنيين بالعملية التعليمية فى مصر وألمانيا على حد سواء.

وأضاف منصور خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن الجامعة تقدم اليوم منحا لـ20 طالبا من أوائل مختلف الكليات منحة التميز الأكاديمي المقدمة من قبل الجامعة، وبمقتضاها يٌتاح لهم عدة فرص للاستفادة منها مثل السفر إلى ألمانيا لدراسة كورس أكاديمى أو كورس لغة ألمانية أو لحضور ورش عمل أو تدريب عملى، وذلك في إطار إيمان الجامعة بضرورة إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على العالم الخارجى والإستفادة والإضطلاع على العلوم والثقافات المختلفة التى تنمى الشخصية وتطورها وتدعم الإعتماد على النفس وترسخ مهارات التواصل والتعامل مع الآخر.

وأضاف منصورة أن الهدف من تخصيص هذه المنحة هو الحفاظ على الجامعة كمجتمع يضم النابغين من مصر و العالم ، مشيرا إلى إيمان الهيئات العلمية الألمانية المختلفة والجامعات الشريكة بالتفوق الاستثنائى والتفرد الذى شاهدوه من طلاب الGIU النابهين دفعهم لتقديم المزيد من المنح الإضافية للطلاب ، مدلاً على ذلك بقيام الDAAD باستحداث منحة اضافية لطلاب السنوات النهائية هذا العام بالرغم من الأزمات الإقتصادية الحالية التى يعانى منها العالم.

وأشار الدكتور منصور إلى أن برنامج منحة التميز الأكاديمي يأتى ضمن مجموعة من برامج المنح التي تقدمها الجامعة كبرنامج أوائل الثانوية العامة – الشهادات المعادلة –المنح الجزئية للمتقدمين الجدد والتي تجدد تلقائياً خلال سنوات الدراسة اذا استمر الطالب في الحفاظ على تفوقه، لافتًا إلى أن الجامعة تطبق الشفافية الكاملة فى اختيار الطلاب المتفوقين موضحًا ان الحاصلين على المنح مم طلاب الثانوية العامة وأيضا مدارس النيل وال ig وتضم طلاب من مختلف محافظات مصر مؤكدا أن ذلك يعكس التنمية التى تشهدها العاصمة الإدارية.

وشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة و عمداء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.



تكريم طلاب الجامعة الالمانية



جانب من تكريم الطلاب