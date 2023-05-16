اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:06 م
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وزارة الصحة تدعم مستشفيات البحيرة بـ 10 أجهزة موجات فوق صوتية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:33 م
وزارة الصحة تدعم مستشفيات البحيرة بـ 10 أجهزة موجات فوق صوتية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، مشددة على رفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية، وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

 

وفى السياق ذاته قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية بمتابعة عملية استلام 10 أجهزة  موجات فوق صوتية " سونار"ماركة LOGIC P7، تسلمتهم  إدارة التموين الطبى بالمديرية من مخازن الوزارة  لتوزيعهم على المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة .

 

ووجهت نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير   لوزير الصحة والسكان ولقيادات الوزارة على دعمهم اللامتناهى والغير مسبوق للقطاع الصحى بالمحافظة ولوضعهم البحيرة دائمًا من أولى المحافظات التى يتم دعمها وتطوير الخدمة بها  لزيادة معدلات الرضا لدى المترددين على كافة المنشآت الصحية.

 

فيما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، أن هذه الأجهزة تعد إضافة قوية للعمل بالمستشفيات، وأن الجميع يعمل من أجل تطوير المنظومة الصحية، وتوفير كافة احتياجات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية من أجهزة وأدوات حديثة  ومستلزمات طبية.

 

 


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