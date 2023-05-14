البحيرة تحصد 26 ميدالية منها 11 ذهبية فى بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينج

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة ودعما غير مسبوق لكل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بحصول مركز شباب السعرانية بإدارة شباب كفر الدوار على 26 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للعموم مستوى A فى لعبة الكيك بوكسينج، والتى نظمتها لجنه المسابقات بالاتحاد المصرى للكيك بوكسينج خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو 2023 باستاد القاهرة الدولى.

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن خالص التهنئة للاعبين الفائزين بمركز شباب السعرانية بإدارة شباب كفر الدوار ولجميع المديرين والمشرفين والمدربين والقائمين على هذا المشروع، مؤكدة على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية فى تنمية مهارت وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم، بالإضافة لتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والدورات الأولمبية داخل مصر وخارجها.

وقال دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه استمرارا لسلسة الإنجازات والبطولات التى تحققها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة فقد فاز مركز شباب السعرانية بالمركز الأول لعدد 11 لاعبا وحصلوا على 11 ميدالية ذهبية، كما فاز بالمركز الثانى لعدد 12 لاعبا ليحصدوا 12 ميدالية فضية وفاز ايضا بالمركز الثالث بعدد ثلاث لاعبين ليحصدوا ثلاث ميداليات برونزية.