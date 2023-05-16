هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.