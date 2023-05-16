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هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:51 م
هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.110 تريليون جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 17033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20369 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

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