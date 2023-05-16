مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات 1.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف تعاملات جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات 1.2 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 16997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3091 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 20316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 7106 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3023 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3743 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بلتون المالية القابضة لعدد 22.5 مليون سهم بقيمة 70.3 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترت مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والمهندس للتأمين، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 170 ألف سهم، 2000 سهم، 51.5 ألف سهم، 12.7 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة ليسيكو مصر، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 63%، وبلغ صفاي الربح 89 مليون جنيه، وأرجعت صافي الربح إلى زيادة مجمل الربح مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بقدار 348 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 13 مليون جنيه.