نقيب الزراعيين يستعرض خطط التنمية بالوادى الجديد ويقرر زيادة مخصصات المعاشات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

زار الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين برفقته محمود مهدي المدير المالي والاداري بالنقابة العامة مقر ديوان عام مديرية الزارعة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لاستعراض نتائج التنمية الزراعية علي أرض المحافظة ابتداءا من المساحة المنزرعة بالحامفظة والطفرة التي حدثت بزيادة الزمام المنزرع وعززت مسار التنمية الزراعية بالمحافظة.

ووافق نقيب الزراعيين علي زيادة المبالغ المخصصة للمعاشات بالمحافظة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين بالقطاع مشيداً بإجراءات تحصيل مستحقات النقابة والمساهمة في زيادة موارد النقابة، حيث أن فرع النقابة بالمحافظة حقق المركز الأول في تحصيل مستحقات النقابة لصالح صندوق المعاشات.

كما استعرض نقيب الزراعيين مع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة جهود زيادة أعداد النخيل بعد الاعلان عن مبادرات الرئيس السيسي والتي زادت عن 3 مليون نخلة، وكذلك الزيادة الملحوظة في المساحات المنزرعة من القمح والتي وصلت 436505.12 فدان علي مستوي المحافظة، وأعمال توريد القمح ووعي المزارعين والتعاون بين الجمعية المركزية والتعاون الزراعى والمديرية، وجهود زراعة الذرة الشامية كبديل للقمح وحصول المحافظة علي المستوي الاول في مكافحة دودة الحشد وزيادة الطاقة الانتاجية لفدان الذرة.

وأشاد نقيب الزراعيين بما تحقق من انجازات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وخلو المحافظة من شدة الإصابة، وما تبذله المحافظة من المكافحة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات متمثلا في إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات ثمار البلح، والتعاون مع منظمة الفاو والمشروعات المقامة علي أرض المحافظة، وتزايد أعداد المشروعات التي تخدم القطاع الزراعى.