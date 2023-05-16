ندوتان عن "مواجهة الإرهاب الفكري" و"احترام الآخر" فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية عن "احترام الآخر" من خلال الإدارة العامة للشباب بمركز شباب الجرايدة التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بالمركز ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تناولت سبل إعلاء القيم الاجتماعية المفقودة داخل مجتمعنا وكيفية استعادتها مرة أخرى مثل مساعدة الآخر، احترام الكبير وكيفية إدارة الوقت والاستفادة منه، طرق التربية الإيجابية ومواجهة التمرد وخلال الندوة تناول الشيخ ابراهيم عيسى إمام وخطيب بالأوقاف كيفية إعادة توجيه الشباب نحو العودة إلى هذه القيم وأخلاقيات المجتمع المصري وكيف يؤثر إحترام الرأى على استقرار المجتمع .

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ندوة تثقيفية تحمل عنوان "الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي" ضمن خطة النادي الثقافي بمركز شباب منية مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بحضور 40 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الفكر الوسطي المستنير للشباب من خلال مراكز الشباب لمواجهة أخطار التطرف الفكري، بإعمال نظرية مبارزة الفكر بالفكر، لإعداد جيل المستقبل وتشكيل وعيه الفكري تشكيلاً صحيحاً من خلال الندوات التثقيفية المقدمة من خلال مراكز الشباب، مؤكداً تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب ومحاربة الأفكار الهدامة من خلال الندوات التوعوية بحضور أئمة الأزهر أصحاب الفكر الوسطي المستنير ودورهم في التوعية، وتصحيح المفاهيم و فتح باب الحوار أمام الشباب،أدار اللقاء فضيلة الشيخ وليد عبد النبي من مديرية الأوقاف.