مكملات البروتين والمصادر الطبيعية له.. أيهما أفضل لبناء العضلات؟

كتبت إيناس البنا

يعتبر البروتين من أهم المغذيات التى تساعد فى بناء وإصلاح أنسجة العضلات، كما أنه مهم لمجموعة متنوعة من وظائف الجسم الأخرى، بما فى ذلك إنتاج الهرمونات ووظائف الجهاز المناعى، لكن عندما يتعلق الأمر بالحصول على كمية كافية من البروتين فهناك خياران مكملات البروتين أو المصادر الطبيعية للبروتين.

إذا كنت جديدًا فى مجال بناء العضلات أو كنت غير متأكد من نوع البروتين الأفضل فيجب أولاً تحديد كيف يختلف مكمل البروتين عن الحصول على البروتين من الأطعمة الطبيعية.

كيف يختلف مكمل البروتين عن أغذية البروتين الطبيعية؟

تعتبر مكملات البروتين، وفقا لموقع OnlyMyHealth، طريقة ملائمة لزيادة كمية البروتين التى تتناولها، غالبًا ما يتم تسويقها كطريقة سريعة وسهلة للحصول على البروتين الذى يحتاجه جسمك لبناء العضلات، من ناحية أخرى، توفر الأطعمة الطبيعية البروتين فى أكثر أشكاله طبيعية، وتشمل هذه الأطعمة اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، وكذلك المصادر النباتية مثل الفول والعدس والمكسرات.

أيهما أفضل لبناء العضلات.. مكملات البروتين أم الأطعمة الطبيعية؟

مكملات البروتين

تم تصميم مكملات البروتين لتوفير كمية عالية من البروتين بشكل مناسب، غالبًا ما يتم تسويقها للرياضيين ولاعبى كمال الأجسام الذين يحتاجون إلى استهلاك كميات كبيرة من البروتين لدعم نمو العضلات وإصلاحها، ومن مزايا مكملات البروتين أنها سهلة الاستخدام ويمكن استهلاكها بسرعة.

كما أنها تأتى فى مجموعة متنوعة من النكهات، ويمكن خلطها بالماء أو الحليب أو سوائل أخرى لصنع مخفوق لذيذ.

مكملات البروتين لها أيضًا عيوبها، حيث إنها يمكن أن تكون باهظة الثمن، وقد يجد البعض أنها تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى، مثل الانتفاخ أو الغازات، وقد تحتوى بعض مكملات البروتين على سكريات مضافة أو مكونات صناعية، والتى يمكن أن تكون ضارة بصحتك على المدى الطويل.

بروتين من الأطعمة الطبيعية

لا توفر الأطعمة الكاملة البروتين فحسب، بل توفر أيضًا مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لنمو العضلات والصحة العامة.

وتعتبر الأطعمة الطبيعية أيضًا أرخص بشكل عام من مكملات البروتين وهى متوفرة بسهولة فى معظم متاجر البقالة، ويمكن طهيها بعدة طرق، ما يجعلها إضافة متعددة الاستخدامات ولذيذة لأى نظام غذائى.

أيهما أفضل لبناء العضلات؟

تعتمد أفضل طريقة للحصول على البروتين لبناء العضلات على تفضيلاتك الشخصية وأسلوب حياتك، يمكن أن تكون مكملات البروتين والأطعمة الطبيعية فعالة فى زيادة تناول البروتين ودعم نمو العضلات.

وتعتبر مكملات البروتين ملائمة وتوفر طريقة سريعة وسهلة لزيادة تناول البروتين، ويمكن أن تكون المكملات باهظة الثمن وقد تحتوى على سكريات مضافة أو مكونات صناعية، من ناحية أخرى توفر الأطعمة الطبيعية مصدرًا كاملاً وطبيعيًا للبروتين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

من الناحية المثالية فإن الجمع بين مكملات البروتين والأطعمة الطبيعية هو أفضل طريقة لبناء العضلات، ويتيح ذلك الاستفادة من راحة مكملات البروتين مع الاستفادة أيضًا من فوائد الأطعمة الكاملة.