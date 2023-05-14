6 فوائد صحية لتناول الدجاج المسلوق.. أبرزها إنقاص الوزن وبناء العضلات

كتبت ميرفت رشاد

في جميع أنحاء العالم، يعتبر الدجاج أكثر أنواع البروتين شيوعًا حيث يتم استخدامه في صنع مجموعة متنوعة من الأطباق، وللدجاج العديد من الفوائد الصحية عند سلقه واستهلاكه، يمكن أن يكون غير صحي لأجسامنا إذا تم تناوله في شكل مقلي أو مطبوخ في الكثير من الزيت، وإليك فوائد تناول الدجاج المسلوق للجسم، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

الفوائد الصحية العديدة للدجاج المسلوق

1. يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر الدجاج المسلوق خيارًا ممتازًا لنظام غذائي لإنقاص الوزن، لأن أثناء غلي الدجاج فهو يتخلص من جميع الدهون والزيوت، تأكد من سلق الدجاج بدون الجلد ، حيث أن معظم الدهون موجودة على جلد الدجاج ، فإن تناول الدجاج المسلوق يساعد أيضًا في إدارة كمية السعرات الحرارية التي تتناولها حيث يتم استخدام كمية أقل من الزيت أو عدم استخدامه في طهي طبق به.

2. سهل الهضم

يصعب هضم أطباق الدجاج الأخرى مثل الدجاج بالكاري والدجاج المقلي، محملة بالزيت والتوابل مما يجعلها دهنية وثقيلة ومع ذلك، فإن تناول الدجاج المسلوق يعد خيارًا صحيًا لأنه خفيف ويمكن هضمه بسهولة

3. غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الدجاج على العديد من العناصر الغذائية المعززة للطاقة، إنه مصدر غني بفيتامين B6 وفيتامين B12 الضروريان للحفاظ على الخلايا السليمة ، يحتوي أيضًا على معادن مثل الحديد والزنك التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتقوية جهاز المناعة.

4. يوفر البروتين

بالنسبة لكثير من الناس، يعتبر الدجاج غذاءًا أساسيًا لتلبية متطلباتهم من البروتين، يعتبر لحم الدجاج الخالي من الدهون مصدرًا ممتازًا للبروتين الذي يجب على المرء إضافته إلى نظامه الغذائي، هناك العديد من المزايا لاستهلاك البروتين مثل الحفاظ على وزن صحي وكبح الجوع وتوفير الطاقة للجسم.

5. بناء العضلات

نعم ، طريقة واحدة لبناء عضلات صحية هي تناول الدجاج المسلوق، هذه طريقة طبيعية لتحسين قوة عضلاتك، يساعد البروتين الموجود في الدجاج في تعزيز صحة عضلاتنا، لذا احرصي على إضافة الدجاج المسلوق إلى نظامك الغذائي اليومي من أجل بناء عضلات قوية.

6.تحسين قوة العظام

الدجاج مصدر كبير للبروتين الغذائي، يساعدك في تحسين قوة العظام، لكن تناول الدجاج المقلي والدهون لن يكون له نفس الأثر الصحي، أفضل طريقة لتعزيز قوة عظامك هي إضافة الدجاج المسلوق إلى نظامك الغذائي اليومي.