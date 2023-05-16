مكافآت من الأوقاف للمتميزين من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بشمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تم تكريم المتميزين بالمديرية بمكافآت استثنائية من وزارة الأوقاف للمتميزين ( الافضل أداءً)فى تنفيذ الأنشطة الدعوية والعلمية من أئمة المساجد وقيادات الدعوة بشمال سيناء خلال شهر أبريل 2023.

والمتميزون هم الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وتم تكريمه من وزارة الأوقاف وحصوله على مكافأة التميز ( للأفضل قيادة دعوية) على مستوى المديريات فى تنفيذ الأنشطة الدعوية خلال شهر أبريل2023، والشيخ محمد سليمان عزام، إمام وخطيب مسجد النصر، بإدارة أوقاف شرق العريش، وتم تكريمه وحصوله على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى (مجلس الإفتاء) خلال شهر أبريل 2023، والشيخ جلال خميس أبو مسلم، إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بالفواخرية، إدارة أوقاف غرب العريش ومن منطقة الوعظ الشيخ أحمد على المحلى محمود، لتكريمهما وحصولهما على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت) خلال شهر أبريل 2023، والشيخ محمد محمد محمد شبانة ، إمام وخطيب مسجد الرحمن بالحسنة ومن منطقة الوعظ الشيخ محمود مصطفى محمود مرسى، لتكريمهما وحصولهما على مكافأة التميز (للأفضل أداءً) فى النشاط الدعوى ( المنبر الثابت) خلال شهر أبريل 2023.

وأطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة مكارم الأخلاق بكافة مساجد المحافظة، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المستنير، والعناية بالقيم الأخلاقية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف انطلقت بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء حملة ( مكارم الأخلاق) أيام ( الأحد - الإثنين -الثلاثاء -الأربعاء) من كل أسبوع، وهى خاطرة دعوية تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة.

كما أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفى للطفل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء لهذا العام بداية من 14 مايو 2023، ولمدة ثلاثة أشهر أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التى يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

اشار أنه يأتى هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، وفى إطار حرصها الشديد على حق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.