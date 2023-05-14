مساجد شمال سيناء تستعد اليوم لانطلاق مبادرة مكارم الأخلاق.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت مديرية أوقاف شمال سيناء، لإنطلاق مبادرة مكارم الأخلاق بكافة مساجد المحافظة والمقرر أن تبدأ اليوم الأحد ولمدة شهر.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، والعناية بالقيم الأخلاقية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنطلق بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء حملة "مكارم الأخلاق" بداية من يوم الأحد القادم الموافق 2023/5/14م، عقب صلاة العشاء مباشرة ، ولمدة شهر، أيام "الأحد - الإثنين -الثلاثاء -الأربعاء" من كل أسبوع ، وتكون عبارة عن خاطرة دعوية تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة.

وأضاف أن مديرية أوقاف شمال سيناء استقبلت طلبات تسجيل الأطفال للإستفادة من البرامج الصيفية المنوعة داخل المساجد خلال فترة الأجازة الصيفية المقدمة لأطفال شمال سيناء من وزارة الأوقاف بعد النجاح المبهر الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية.

وأشار إلى أنه أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج الصيفي للطفل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر أيام "الأحد والثلاثاء والخميس" من كل أسبوع عقب صلاة الظهر.

وأضاف أنه تقرر توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.