مصرع وإصابة 26 شخصا فى اشتباك حول حقوق ملكية منجم فحم شمال غربى باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم شرطى، مصرعهم وأصيب 12 آخرون، في اشتباك دموى استمر ساعات بين قبيلتين بشأن حقوق ملكية منجم فحم فى شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

وأوضحت صحيفة (دون) الباكستانية على موقعها الإلكترونى، أن رجال القبائل المتناحرين، المتحصنين فى الجبال، هاجموا الجانب الآخر بأسلحة ثقيلة حيث تم استدعاء الجيش لوقف الهيجان وإجبار رجال القبائل على النزول من الجبال، حيث كانت القبيلتان تتقاتلان على امتداد أربعة أميال من جبل الفحم .

يشار إلى أن مناجم الفحم تنتشر فى جميع أنحاء باكستان، وخاصة فى المقاطعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

