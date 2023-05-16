مصرع طفل 10 سنوات دهسًا أسفل عجلات قطار فى قرية العديسات بمدينة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة العديسات التابعة لمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات دهساً أسفل عجلات أحد القطارات لدى عبوره شريط السكة الحديد واللهو بجانبه، وتم نقل جثمانه بمعرفة رجال الإسعاف لمشرحة مستشفى حورس التخصصي التابعة للرعاية الصحية بأرمنت، لفحصه لحين إصدار قرار بتسليمه لذويه ودفنه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد مصرع طفل يدعى "مؤمن.ا" يبلغ من العمر 10 سنوات من ذوي الإحتياجات الخاصة، دهساً أسفل عجلات أحد القطارات لدى عبوره شريط السكة الحديد واللهو بجانبه، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى حورس التخصصى التابعة للرعاية الصحية بأرمنت، لفحصه لحين إصدار قرار بتسليمه لذويه ودفنه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر إصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة اليوم الثلاثاء، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها وتسليمها لذويها للدفن، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر اصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة اليوم، ونقل رجال الإسعاف جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن يبلغ من العمر 66 سنوات ويدعى "حمد.ب"، وذلك إثر سقوطه من أعلى شجرة نخيل خلال حصادها مساء أمس الإثنين، مما أسفر عن مصرعه فى الحال فور سقوطه أرضاً، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصه وتسليم الجثمان لذويه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.