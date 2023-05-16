اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة فى العياط

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:14 م
مصرع طفل صدمته سيارة فى العياط الأجهزة الأمنية _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية بيروريش بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما تسبب في وفاته جري نقل جثة الطفل الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

امن الجيزة

اخبار الحوادث

العياط

اخبار عاجلة

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة