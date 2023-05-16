مصرع طفل صدمته سيارة فى العياط

لقي طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية بيروريش بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما تسبب في وفاته جري نقل جثة الطفل الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة