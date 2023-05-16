مصرع طفل فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى طفل مصرعه في حادث مروري ، اليوم الثلاثاء، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى من إدارة شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري بالداخلة، وتبين تصادم دراجة نارية في سيارة بقرية " غرب الموهوب" بمركز الداخلة أسفر عن مصرع محمد نصر درديري، 13 سنة، وتم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.