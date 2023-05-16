تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع سائق ومساعده فى انقلاب سيارة بالإقليمى

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع شابين فى حادث مرورى بالطريق الإقليمى، حيث تبين أن سائق ومساعده أثناء استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما للعمل، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلابها ومصرعهما.

وحدد رجال المباحث هوية السائق ومساعده، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الإقليمى، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل مما أسفر عن مصرع سائقها ومساعده.

حدد رجال المباحث هوية المتوفيين، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.