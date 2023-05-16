اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:30 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 أشخاص  آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مغاغة شمال المنيا، نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة.
 
تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 5671 و ر ح، بالطريق  الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة.
 
انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "ش – س – م – 16 سنة" عاملة ومقيمة بمركز الفشن، فيما أصيب 10 أحرين بينهم 8 عاملات وعاملين اثنين وهم إيمان صالح مساعد، 17 سنة، رحمة نادي مساعد، 27 سنة، حمزة أبو الليل همام، 19 سنة، شهد عيد محمد، 16 سنة، نجاة حميدين بكر، 17 سنة، وناهد أحمد كامل، 17 سنة، وأحمد جمعة سعداوى، 17 سنة، وبطة رفعت محمد، 17 سنة، وبطة سعد ناصر، 21 سنة، ومروان فراج سالم، 16 سنة، مقيمون بمركز الفشن في محافظة بني سويف.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزى لتلقى العلاج، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى العدوة، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

مديرية الامن

ادارة المرور

حوادث طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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