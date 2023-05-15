رفع 130 ألف طن تراكمات ومخلفات بكفر الشيخ وقلين

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ووفد الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس طارق فرج، مندوب الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس إبراهيم عبد الله ،مندوب من الهيئة العربية للتصنيع، وبعض الشركات التي ستقوم بالتنفيذ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيتم تسليم المواقع خلال 3 أيام مقبلة، لرفع تراكمات المخلفات، وإنهاء معاناة الأهالي وخاصة بمركز قلين، كما وجه برفع بقية التراكمات من المقلب القريب من قرية الشيخ مبارك ببلطيم.