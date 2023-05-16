محافظ قنا يتابع استلام محصول القمح بصومعة الترامسة

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال استلام الأقماح بصومعة الترامسة المعدنية بمركز قنا، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الرى وعدد من القيادات التنفيذية.

تابع محافظ قنا، وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من 12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن، والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تفقد غرفة التحكم الآلى والتشغيل والمعمل وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من مديرية التموين والجهات المختصة، واستمع المحافظ لشرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مرورًا بلجنة الفرز حتى إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين۔

وقال الداودى، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بجميع مراكز المحافظة بلغت 75 ألفا و104 أفدنة، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 أردب، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردى الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد وذلك لتشجعيهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، موضحا أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة بلغ 82 ألف طن و420 كيلوجراما من القمح، مشيرًا إلى أن القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ويحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظرا لمساهمته فى تحقيق الأمن الغذائي.