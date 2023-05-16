محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحى الزهور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها.

وأكد محافظ بورسعيد، على وصول العمل في التطوير لمراحل متقدمة، مستعرضاً مع مسئولي التطوير مستجدات العمل بالمنطقة، ونسب التنفيذ في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء وزيادة نسبة الإضاءة.

ووجه المحافظ، بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية والتي تأتي ضمن خطة موسعة للتطوير تشمل مناطق قبضايا وشباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور، رافقه فوزي الوالي رئيس الحي، ومسئولي الشركات الهندسية القائمة على التطوير.

وخلال لقاء المواطنين، أشاد أهالي منطقة شباب المدينة بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، وأكدوا أن المنطقة تشهد تغييرا جذرياً نتيجة أعمال التطوير الجارية على أعلى مستوى، ووجه أهالي المنطقة الشكر لمحافظ بورسعيد على قراره بالتطوير وحرصه على المتابعة الميدانية أولاً بأول لسير ومعدلات العمل.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتكثيف العمل وتنفيذه على درجة كبيرة من الكفاءة، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في الارتقاء بالأحياء الأكثر كثافة سكانية، تماشيا مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.