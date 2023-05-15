الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة طبية لمنظومة التأمين الصحى وأصبحت مدينة نموذجية

بورسعيد - محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية والدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة، وArmin ernest رئيس شركة استيورت هيلث كير انترناشونال، وعدد من مستشارى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض تجربة محافظة بورسعيد الرائدة فى المجال الصحى وإقامة مشروع التأمين الصحى الشامل، ولبحث التعاون فى مجال تطوير نظام التامين الصحى الشامل من خلال تبادل الخبرات عن طريق منظومة لا تقتصر على علاج المرضى فقط ولكن تمتد إلى الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص الأصحاء.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكدا أن بورسعيد شهدت تغيرا جذريا فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحى الشامل، معربا عن فخره بكون بورسعيد نقطة الانطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التى قضت على مشكلات استمرت لأعوام فى المنظومة الصحية، وحقق تطورا صحيا يليق بالمواطن، منوها للفارق الكبير بين الماضى والحاضر فى مستوى الخدمات الطبية.

وأشار المحافظ أن التأمين الصحى الشامل هو منظومة دولة، لافتا أن منذ إعلان المحافظة أولى المحافظات التى تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عام 2019 وحتى الآن، نرى الإنجاز على أرض الواقع، مشيرا أنه لاحظ الفرق فى تطور الخدمة الصحية من خلال معالجة المشكلات التى كانت موجودة فى القطاع الصحى ماضيا، والتحول الكببر فى الخدمة الطبية والتى جاءت نتيجة جهود متواصلة لجميع الجهات الحكومية، لافتا أن المنظومة الصحية شهدت إنفاق مبالغ ضخمة، لإنشاء البنية التحتية والتطوير، فضلا عن تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، متطرقا للحديث عن التحديات التى واجهت الدول المصرية خلال جائحة كورونا وكيفية التغلب عليها نظرا للتطور فى المنظومة الصحية التى تشهدها الدولة حاليا فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح المحافظ أن لا أحد يعمل منفردا ونعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وأن هناك جهودًا متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحى الشامل، وأن جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن، قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم فى تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تحقق انجازات عظيمة، معربا عن فخره بالنتائج التى وصلت لها المنظومة فى بورسعيد، مشيرا أن هناك نسبة كبيرة من الرضا لدى المواطن، حيث وقع الاختيار على محافظة بورسعيد لتكون بداية انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تعتبر أهم خطوات التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد.

ومن جانبه، أشاد Armin ernest رئيس شركة استيورت هيلث كير انترناشونال بالنظام الصحى فى بورسعيد، وقال أن منظومة "التأمين الصحى الشامل" أضخم مشروع قومى صحى تنفذه الدولة المصرية، ولولا توافر الإرادة السياسية لما كان سيتحقق هذا الإنجاز، وأبدى إعجابه الكبير بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد قائلا: إنها وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتطوير وتأهيل الأطقم الطبية.

وبعث تحية اعزاز وتقدير للرئيس عيد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، مشيرا أن المشروع كان يحتاج لقرار جريء وقيادة سياسية حكيمة ولديها ارادة لتنفيذه، مؤكدا على الطفرة الطبية التى شهدها القطاع الطبى بمحافظة بورسعيد، وبورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة فى مختلف القطاعات وأصبحت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.