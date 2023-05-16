اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:33 م
أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف بعد استجابة الرئيس لمتضررى حريق المعرض: أب لكل المصريين

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:06 م
محافظ بنى سويف بعد استجابة الرئيس لمتضررى حريق المعرض: أب لكل المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسى
بنى سويف هانى فتحى

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توجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نيابة عن أهالى بنى سويف بالشكر وتحية إعزاز وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته الفورية بتكليف المقاولون العرب وجهاز التعمير بإعادة المعرض التجارى "معرض شباب مصر" لأفضل مما كان عليه، والذى قد تعرض لحريق يوم الأحد الماضى، وأسفر عن خسائر مادية، ولم يسفر عن أية خسائر فى الأرواح أو إصابات.
 
وقال محافظ بنى سويف، إن الرئيس دائما ما يؤكد فى كل موقف يحتاجه فيه شعبه أنه قريب من همومهم ومشاكلهم، وعلى الفور تجد دعمه اللامحدود فى كل المواقف، من منطلق أنه أب لكل المصريين وسند عند الشدائد.
 

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