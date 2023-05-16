محافظ بنى سويف بعد استجابة الرئيس لمتضررى حريق المعرض: أب لكل المصريين

بنى سويف هانى فتحى

توجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نيابة عن أهالى بنى سويف بالشكر وتحية إعزاز وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستجابته الفورية بتكليف المقاولون العرب وجهاز التعمير بإعادة المعرض التجارى " معرض شباب مصر " لأفضل مما كان عليه، والذى قد تعرض لحريق يوم الأحد الماضى، وأسفر عن خسائر مادية، ولم يسفر عن أية خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وقال محافظ بنى سويف، إن الرئيس دائما ما يؤكد فى كل موقف يحتاجه فيه شعبه أنه قريب من همومهم ومشاكلهم، وعلى الفور تجد دعمه اللامحدود فى كل المواقف، من منطلق أنه أب لكل المصريين وسند عند الشدائد.