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رفع آثار حريق معرض الملابس ببنى سويف تمهيدا لإعادة البناء.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:24 ص
رفع آثار حريق معرض الملابس ببنى سويف تمهيدا لإعادة البناء.. صور بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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وصلت منذ قليل معدات شركة المقاولات المختصة إلى مقر موقع حريق معرض الملابس فى مدينة بنى سويف، حيث تم البدء فى رفع آثار الحريق تمهيدا لعملية إعادة البناء.
 
وقالت أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف، إنه جار حصر كافة المتضررين من حريق معرض بنى سويف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف.
 
وأضافت أمل أبو عزوز، أن لجنة من التضامن الاجتماعي توجهت إلى مقر المعرض وتم عقد معاينة أولية للموقع، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال المتضررين من الحريق لاستكمال اوراق الحصول على التعويض.
 
بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (1)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (2)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (3)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (4)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (5)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (6)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (7)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (8)
 

بدء رفع آثار حريق معارض الملابس ببنى سويف تمهيدا لعملية إعادة البناء (9)
 

 


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