محافظ الدقهلية يستلم 500 ألف ذريعة سمك بلطي من جهاز حماية وتنمية البحيرات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء استلام 500 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي هذا الصدد قرر"مختار" تشكيل لجنة تضم في عضويتها محمد حمص المشرف علي ادارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية، و فهمي علام مدير ادارة الثروة السمكية، والمهندس محمد البساطي مدير منطقة الدقهلية، فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمهندس ابراهيم طلعت مدير مكتب مصايد المنصورة التابع للجهاز وممثلا عن الجمعية التعاونية لصائدي الاسماك بالمنصورة، ذلك للاشراف علي اعمال القاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية، حيث يتم العمل في القاء الذريعة المشار اليها في نطاق مدينة طلخا والمنصورة ومركز المنصورة بقرية الخيارية ومنطقة قولونجيل، وقد اوضح المشرف العام علي ادارة تطوير بحيرة المنزلة وتنمية الثروة السمكية بالدقهلية، ان الكمية المشار اليها تم امداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للقائمين علي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ علي الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات.

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو زيادة المخزونات السمكية ، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية ،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وايضا خدمة الصيادين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية،



