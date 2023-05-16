محافظ الدقهلية يحيل 56 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد، خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 56 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وبلقاس ونبروه وأجا وتمي الأمديد، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 25 محضر نقص وزن، و6 محاضر تصرف فى دقيق بكمية (63 شيكارة)، و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر مغلق في مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر سلع بدون فواتير، و2 محضر عدم إعلان عن وجود مخازن، وتم التحفظ على 60 لفة سلك كهرباء، ونصف طن مواد غذائية شملت مخللات وعسل وطحينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال اللجان الخماسية للمرور علي المحلات والأسواق في مركز ومدينة أجا بإشراف ومتابعة حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم ضبطها وتحرير المحاضر اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.