محافظ الإسماعيلية يُوجِّه الوحدات المحلية برفع القمامة والمخلفات أولًا بأول

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، الوحدات المحلية بالمحافظة بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات هذا إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، وذلك بعموم مراكز ومدن المحافظة السبعة، والقرى التابعة لها بالإضافة إلى أحياء المحافظة الثلاث.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول مدينة الإسماعيلية برفع حوالي99 طن من القمامة والأتربة وناتج قص الأشجار، وذلك من عدة مناطق منها المحطة الجديدة، الجامعة القديمة، الأسرة، الإسراء وشارع سوريا، محمد علي وكباري تحيا مصر وطريق البلاجات.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية، برفع القمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق بعدة مناطق بالحي منها ميدان إندونيسيا وشارع 8 ودوران رضا وشارع المدارس ورضا، إلى جانب إزالة المخلفات والأتربة وناتج قص الأشجار بمناطق الجزيرة الوسطى بالطريق الدائري وطريق بورسعيد.

كما قام قسم الكهرباء بشد الأسلاك المتهالكة وذلك بشارع المنيرة في منطقة عرايشية مصر، وفي حيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، قامت أطقم الحي بحملة لإزالة الأسوار والبناء المخالف بالحي بمنطقة التطوير بالحرفي ومحيط الكنيسة وشارع 19، علاوة على تنفيذ خطة النظافة اليومية بالحي، وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، تم جمع ورفع مايقرب من 87طن من القمامة والمخلفات، وذلك من نطاق قري نفيشة، الفردان، عين غصين ومدينة المستقبل.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مايقرب من 12 طن قمامة ومخلفات من مناطق (الكلاحين، الطريق الأوسط، أبوعوشاد، طريق المقابر).

وفي قرية عين غصين، تم رفع 12 طن قمامة من مناطق (عين غصين الغربية، المعهد الديني، الرشاح، أبوتبري، الصرف الصحي، المحطة).

وقامت الوحدة المحلية لقرية نفيشة برفع 35طن قمامة ومخلفات من نطاق قرية نفيشة، و28 طن قمامة ومخلفات من نطاق مدينة المستقبل (الشوارع الرئيسية والفرعية، مساكن مبارك، مجلس المدينة، التعاونيات، ال960 وحدة).

كما قام قسم الكهرباء بصيانة 80 عامود وكشاف من أعمدة وكشافات الإنارة العامة بنطاق المركز.

حيث تم صيانة 4p عمود بمناطق (طريق بورسعيد، منطقة طايع، منطقة الزغبي) التابعة لقرية الفردان.

علاوة على صيانة 30 عامود بمناطق (العطاونة، العوامرة، مركز شباب عين غصين، مدرسة الصباح) التابعة لقرية عين غصين.

أيضًا تم صيانة 10 أعمدة من أعمدة الإنارة العامة بنطاق قرية نفيشة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ خطة النظافة اليومية، وذلك برفع مايقرب من 115طن من القمامة والمخلفات من نطاق قري أبوسلطان، سرابيوم، فنارة والهويس.

وفيما يخص صيانة وإصلاح الإنارة العامة.

تم تركيب عداد الإنارة العامة وإصلاح 4 كشافات بقرية الجزيرة الخضراء، وإصلاح 7 كشافات بقرية القصاصين القديمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة واستعدادًا لفصل الصيف وموسم الإجازات ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لاستقبال زوارها.