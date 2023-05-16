محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ شبكة تجفيف الكيلو 2 وانتهاء الأعمال خلال 6 أشهر

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية على وجه السرعة؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز .

على أن تبدأ الأعمال بشكل فوري اليوم الثلاثاء التي تبدأ بأعمال الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد؛ تمهيدًا لبدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قام بتشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ضمت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير الطرق، مندوب الصرف الزراعي ومندوب وزارة الري.

وبعد عدة اجتماعات والمعاينة على الطبيعة تبين أن الحلول تتمثل في الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي.

بجانب تكليف مديرية الطرق والنقل بالاستعانة باستشاري المحافظة لأعمال الطرق والأشغال العامة؛ لدراسة وضع حل لارتفاع منسوب المياه الجوفية والمياه السطحية المتجمعة بسبب الزراعات المحيطة، والاستخدام الخاطئ لمياه الري.

وأقرت اللجنة المشكلة من مديرية الطرق واستشاري المحافظة لأعمال الطرق والأشغال العامة، بضرورة عمل شبكة تجفيف للمياه السطحية والجوفية، وهو ما أقرته الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبناءً عليه تم إعداد مناقصة عامة بعد توفير اعتماد خاص بحل مشكلة المنطقة، لأنها مشكلة طارئة لم يكن لها اعتماد من الأساس، فتم توفير اعتماد خاص بها بعد مخاطبة محافظ الإسماعيلية لمجلس الوزراء، وتم طرحها في مناقصة عامة.

وتم تكليف مديرية الطرق بسرعة إنهاء العقد والعمل بداية من اليوم الثلاثاء، حيث سيبدأ العمل بالدفع النفقي تحت ترعة بورسعيد لإنشاء خط طرد الذي سوف تحمل عليه شبكة التجفيف بالكامل لنقل المياه الجوفية الصالحة للري إلى الطريق الدائري ومن ثم توزيعها داخل المدينة، كما أنه سوف يبدأ من اليوم أعمال الرفع المساحي بالتوازي مع أعمال الدفع النفقي. على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 6 أشهر من تاريخ اليوم الثلاثاء.