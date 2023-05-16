محافظ أسوان يتفقد تنفيذ مشروعات شرق المدينة

أسوان – صلاح المسن

أجرى محافظ أسوان، اليوم، جولة تفقدية، لعدد من المشروعات شرق مدينة أسوان ،وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في "تصريحات صحفية " علي على أن حزمة المشروعات سواء التى تم الإنتهاء منها أو الجارية فى مناطق شرق مدينة أسوان ستحقق نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة، حيث تضافرت جهود المحافظة مع الوزارات والهيئات المختصة لتحسين جودة الحياة، وخاصة مع هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء وبدء التشغيل التجريبي لكوبرى السيل العلوى للسيارات وفقاً لقياسات الجودة العالمية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريقى كيما والسماد، مع تنفيذ مشروع تغيطة مصرف السيل للقضاء على أكبر بؤرة تلوث.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان لتفقد معدلات تنفيذ هذه المشروعات ، ولمراجعة إتجاهات وسير الحركة المرورية، وتحقيق السيولة المطلوبة ، والمستهدفة بإنشاء كوبرى السيل العلوى، وقد رافقه فى هذه الجولة رئيس مركز ومدينة أسوان ، ومديرى المرور والطرق وهيئة الطرق والكبارى والرى ، والجهاز المركزى للتعمير، وفى هذه الجولة التفقدية وجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع فى معدلات تنفيذ طريقى كيما والسماد من خلال الجهاز المركزى للتعمير حيث تم رصف 3 كم بالطبقة الرابطة للأسفلت بطريق كيما ، وكذا 2 كم للطرق الفرعية بمنطقة كيما ، بالإضافة إلى 1.5 كم كطبقة أساس بطريق السماد وذلك من إجمالى مسافة 8 كم إمتداداً من مزلقان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجوزيرة ، وبتكلفة إجمالية 154 مليون جنيه

مشدداً على ضرورة تحقيق التوسعة للطريق المجاور لمصرف السيل بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى لمشروع التغطية بطول 380 متر ، وجارى التجهيز لبدء المرحلة الثانية بطول 2150 متر من إجمالى 2530 متر مستهدف تغطيتهم ، وبتكلفة 365 مليون جنيه حيث سيتم إعطاء الأولوية لأعمال التوسعة ، مع الإلتزام بخط التنظيم للمبانى المطلة عليه ، علاوة على نقل موقف سيرفيس السيل إلى الجهة المقابلة لمنطقة الحديد والصلب بكيما ، والتى سيتم دراسة مخطط تحويلها إلى حدائق ومنتزهات تحقق الإضافة ، والقيمة الجمالية لحى شرق المدينة

وفى نفس الجولة أعطى المحافظ تكليفاته بعمل فتحات بطريق كيما أمام كوبرى السيل العلوى لتسهيل حركة مرور سيارات السيرفيس فى إتجاه الكوبرى ، فضلاً عن التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدية للإبقاء على فتح مزلقان كيما لإستيعاب حركة النقل الثقيل فى إتجاه مصانع كيما، مشدداً على أهمية رفع تراكمات المخلفات والإشغالات فى الطرق الفرعية حول كوبرى السيل العلوى وتغطية مصرف السيل وتطوير طريقى كيما والسماد لتحقيق المستهدف من هذه المشروعات لإضفاء اللمسة الجمالية والشكل الحضارى على هذه المحاور والطرق ، والتى سيتم تدعيمها بالإنارة والتشجير ولوحات الإعلانات المضاءة