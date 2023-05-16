اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متى تحتفل الكنيسة بعيد الصعود هذا العام؟

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:00 ص
متى تحتفل الكنيسة بعيد الصعود هذا العام؟ عيد الصعود
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 25 مايو المقبل بذكرى عيد الصعود والتي تأتى بعد عيد القيامة المجيد، الذى يأتى في نهاية صوم 55 يوما.

 

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

 

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصعود

احداث عيد الصعود



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مهام لجنة العلاقات المسكونيسة فى الكنيسة الأرثوذكسية

الخميس، 11 مايو 2023 11:46 م

مسئولة الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية: هدية الكنيسة للعالم

السبت، 29 أبريل 2023 03:18 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بفترة الخماسين المقدسة.. إقامة دورة القيامة داخل الهيكل طوال 39 يومًا.. يتميز بالطقس الفرايحى والختام بصلوات رفع بخور باكر.. القمص ميخائيل جرجس: ملتزمون بنسبة حضور 50% فقط

السبت، 29 أبريل 2023 05:00 ص

تعرف على البابا كيرلس السادس البطريرك 116 فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 ص

تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:57 م

محافظ القاهرة يستقبل وفدا من الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:08 م

البابا تواضروس لـ"أ ش أ": أبناء الكنيسة الأرثوذكسية فى السودان بخير

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:12 م

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: اقتصار تلقى تهانى عيد القيامة على يوم السبت

الأحد، 16 أبريل 2023 11:16 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة 7 أبريل المقبل

السبت، 01 أبريل 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة