اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد الصعود 25 مايو المقبل.. تعرف على أحداثه

الأحد، 23 أبريل 2023 09:25 م
الكنيسة تحتفل بعيد الصعود 25 مايو المقبل.. تعرف على أحداثه عيد الصعود
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم 25 مايو المقبل بذكرى عيد الصعود والتي تأتى بعد عيد القيامة المجيد، الذى يأتى في نهاية صوم 55 يوما.

ويعتبر عيد الصعود من الأعياد السيدية الكبرى وواحدًا من بين 12 عيدًا تحتفل بهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو احتفال بصعود المسيح إلى السماء بعد أن أتم عمل الفداء وأكمل كل تدابير الخلاص من بعد أربعين يوما من قيامته.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعداداً لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبى والتى دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الصعود

الاحتفال بعيد الصعود



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