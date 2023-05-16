

وقال ماكرون خلال مقابلة تليفزيونية بثت مباشرة على قناة "TF1": "نعلن اليوم عن رقم قياسي للاستثمارات الأجنبية: 13 مليار يورو، مايوفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن ثلاثة أرباع هذه الاستثمارات والوظائف ستقام خارج العاصمة الفرنسية باريس".



وتابع : "ذهبت إلى دونكيرك (شمال فرنسا) الجمعة الماضية من أجل مشروع المجموعة التايوانية "برلوجيوم" لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا باستثمارات تقدر ب 5.2 مليار يورو، ما يوفر ثلاثة ألف فرصة عمل".



وعن استراتيجيته لإنعاش القطاع الصناعي في البلاد، اكد ماكرون "لقد قمنا بخفض الضرائب لجذب المستثمرين وبخفض تكلفة رأس المال. لقد قمنا بتسهيل قواعد العمل بالقوانين منذ خمس سنوات".



وأضاف أن البلاد حرصت على العمل في مجال الطاقة بخطة منظمة وعلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الطاقة النووية وقامت بعدة إصلاحات، مشيرا إلى أن فرنسا أعادت أيضا تشييد 300 موقع صناعي منذ عام 2017.



تأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر "اختر فرنسا" الاثنين والذي اكتسب هذا العام أهمية مميزة حيث ركز على مجالات عديدة من بينها انتاج البطاريات والألواح الكهروضوئية والأدوية. وحجم الاستثمار الأجنبي الذي تم الكشف عنه اليوم يتجاوز حجم الاستثمارات التي أعُلن عنها خلال القمم السابقة، مع الاعلان عن ضخ استثمارات تقدر ب 13 مليار يورو، بما يخلق 8 ألاف فرصة عمل في فرنسا.



وجدير بالذكر أن مؤتمر "اختر فرنسا" يقام هذا العام تحت عنوان "الاستثمار من أجل مستقبل مستدام"، بهدف تعزيز قدرة فرنسا على استقطاب الأعمال وجذب الاستثمارات والترويج لها على الصعيد الدولي.