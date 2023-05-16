مؤسسة حياة كريمة تنظم ندوة توعوية بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تحت رعاية القيادة السياسية وما تشهده مصر من تنمية شاملة في كل القطاعات وذلك فى قاعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة .

حضر الندوة العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية والدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب ومحمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة والدكتور عادل السعدني عميد كلية اداب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس والدكتور جمال زاهر وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور عصام يوسف مسؤول متطوعي القنطرة شرق بمبادرة حياة كريمة ومحمد فراج منسق مركز الاسماعيلية بمبادرة حياة كريمة وذلك بحضور 400 طالب وطالبة من طلاب جامعة قناة السويس الذين تفاعلوا مع العرض الخاص بالمشروعات التي قدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للأهالي والأسر المستحقة في القرى الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا والتي جاءت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس .

وأكد العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية على أهمية المشروع القومي حياة كريمة وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجاً ويعتبر أهم سمات المشروع هو توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي المجتمعية .

وأضاف أيضا العميد احمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية أن المبادرة تسعى الي الوصول الي القرى الأكثر فقرا من خلال مراحلها الثلاثة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق .

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة أن المبادرة ستغير شكل الريف المصري الي الأفضل وسيتم توفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين من بنية تحتية وخدمات أخرى لم تكن متواجدة من قبل كما تم العمل مؤخرا على مبادرات الحماية الاجتماعية التي وفرت صناديق الخير في كل أنحاء محافظات مصر .

ووجه العميد أحمد سعد الشكر لكل المنسقين والمتطوعين المشاركين في كافة الفاعليات الخاصة بالمؤسسة بمحافظة الاسماعيلية وقدم أيضا الشكر لكل الطلبة المشاركين في الندوة .

كما أشاد بدور جامعة قناة السويس في تعزيز دور الشباب والمشاركة في العمل التطوعي للمؤسسة بجانب الندوات التي تتم داخل الجامعة للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

فيما أشاد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة بدور مؤسسة حياة كريمة في خدمة المواطنين في كل قرى الريف المصري وما تقدمه من خدمات انسانية وبنية تحتية ومشروعات قومية تعود بالنفع على أهالي القرى المدرجة ضمن المبادرة .

وقال الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس أن مصر مرت بفترات تاريخية وصعوبات اقتصادية أشد قسوة من الان ولابد أن نحافظ على البلد ونقف خلف القيادة السياسية من أجل رفعة مصر





