قمة بين حكومة سوناك وقادة صناعة الأغذية لمناقشة خفض التضخم فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأبحاث توصلت إلى أن أسعار بعض أنواع اللحوم والخضروات في محلات السوبر ماركت فى المملكة المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي، ما أدى إلى دعوات جديدة للحكومة للتدخل بالتزامن مع اجتماعها مع أبرز شخصيات صناعة الأغذية فى قمة في داونينج ستريت، مجلس الوزراء البريطانى.

وارتفع معدل التضخم السنوي في بنود الميزانية الخاصة بالسوبر ماركت إلى 25% في أبريل ، وفقًا لبيانات مجموعة المستهلكين Who ، بينما ظل معدل الزيادات في الأسعار على السلع ذات العلامات التجارية ثابتًا عند أقل من 14%. ومع ذلك، ارتفعت بعض العناصر بوتيرة أسرع بكثير.

وكان أعلى معدل تضخم حسب الفئة الشهر الماضي على الجبن والحليب - أكثر من 20% - بينما تراجع التضخم بشكل طفيف على كل من السلع الممتازة والعادية للعلامة التجارية الخاصة بالسوبر ماركت.

وحثت سو ديفيز، رئيسة السياسة الغذائية في مؤسسة ويتش ، ريشي سوناك على مطالبة رؤساء الصناعة المجتمعين اليوم الثلاثاء بالالتزام ببذل المزيد من أجل خفض الأسعار ، "بما في ذلك تخزين بنود الميزانية في المتاجر الصغيرة لضمان سهولة الوصول إلى الأساسيات ، وتوفير نطاقات غذائية ميسورة التكلفة تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا ".

وتجتمع المتاجر الكبرى والمزارعون وقادة الصناعات الغذائية برئيس الوزراء لمناقشة كيفية معالجة تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي ارتفع إلى 19% في مارس ، وفقًا لأرقام حكومية رسمية.

وقبل القمة، دعت مجموعات الضغط الزراعية والغذائية إلى تسهيل دخول العمال الأجانب للمساعدة في انتقاء المحاصيل وتنظيم أفضل لعلاقات الموردين مع محلات السوبر ماركت وكذلك المساعدة على التكيف مع الارتفاع المتوقع في الظروف الجوية القاسية بسبب تغير المناخ.

وأعلنت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة يوم الاثنين أنها ستنظر في ما إذا كان أداء السوق الضعيف يساهم في تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تحقيق مماثل في أسعار الوقود.