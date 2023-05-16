قلل السكر والعب رياضة.. كيف نعالج الكبد الدهني؟

كتب – حسام الشقويرى

الكبد السليم ضروري لصحة الجهاز الهضمي الجيد ، وتحسين المناعة والتمثيل الغذائي. باعتباره ثاني أكبر عضو في الجسم ، يقوم الكبد بالعديد من الوظائف. وبالتالي ، فإن صحته الجيدة أمر حتمي. الكبد الدهني هو مرض طبي أصبح شائعًا إلى حد كبير في جيل اليوم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض أفضل الطرق وأكثرها طبيعية لمكافحة هذه الحالة

اشرب الكثير من الماء

يلعب الماء دورًا حيويًا في صحة المرء. إذا كنت ترغب في منع الكبد الدهني أو مكافحته ، فمن الضروري أن تبقى رطبًا. يسبب الجفاف عدم توازن بين الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغذيات.

يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. شرب الكثير من الماء سيكون بمثابة مطهر طبيعي ، يزيل الدهون والسموم ويحسن تدفق الدم.

تناول وجبة مغذية

يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في إدارة الكبد الدهني. سيساعدك اتباع نظام غذائي سليم ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، على خفض نسبة الدهون في الكبد والتأثير على إنقاص الوزن .

يساعد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وإدارة ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري . علاوة على ذلك ، فإن المصادر الغذائية النباتية ، مثل التفاح والبرتقال والتمر والبطيخ والتوت والخضراوات الورقية والبطاطا الحلوة والخيار ، يمكن أن تحسن الأعراض. على سبيل المثال ، يمنع تناول البابايا ترسب الدهون الغذائية في الكبد.

شاي أخضر

الشاي الأخضر مفيد للكبد لاحتوائه على مادة الكاتيكين التي تعزز وظائف الكبد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشاي الأخضر أن يمنع تراكم الدهون في الكبد عن طريق خفض مستوى الكوليسترول. أخيرًا ، يؤدي شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا إلى إزالة السموم من أجزاء الجسم الأخرى.

حليب الكركم

يمكن أن يساعد الكركم في تحسين الهضم ومنع تراكم الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة تجعله مناسبًا للحفاظ على كبد صحي. يمكن أن تساعد إضافة ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب في تحقيق هذه الفوائد.

اتمرن بانتظام

تشير الدراسات إلى أن التمرين هو المفتاح للحفاظ على اللياقة وعلاج فعال للمساعدة في حالة الكبد. سيمنع الحد من نمط الحياة الخامل والمشاركة في الأنشطة البدنية ظهور الكبد الدهني والمضاعفات الصحية الأخرى. على سبيل المثال ، سيساعدك القيام ببعض التمارين البسيطة والمشي البسيط يوميًا على التعافي بسهولة من هذه الحالة.

الحد من تناول السكر

يجب على الأفراد الذين يعانون من مشاكل الكبد الدهني تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز أو السكر المضاف ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض الحالة عن طريق تعزيز ترسب الدهون والتهاب الكبد.

تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة

الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة هو السبب الرئيسي لتراكم الدهون في الكبد. بالإضافة إلى أنها تزيد من نسبة الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار بالصحة. لذلك ، يجب تجنب بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم لمنع المزيد من التدهور.