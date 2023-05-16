قافلة طبية بيطرية بالمجان للحفاظ على الثروة الحيوانية فى مطروح

كتب -أحمد الزغبي

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح قافلة طبية بيطرية شاملة ،ضمن فاعليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري، وجامعة مطروح (كلية الطب البيطري بفوكه)،برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

ومن جانبة ,تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال القافلة البيطرية المجانية بمدينة النجيلة التي تأتي ضمن فاعليات بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الطب البيطري جامعة مطروح ( كلية الطب البيطري بفوكه ) ،ضمن برنامج القوافل المجانية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية بالمحافظة بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين لإثراء المشاركة المجتمعية ، وتقديم خدمات مجانية مميزة للمربين تيسيرا عليهم وحفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح الدكتور سعد جويلى مديرعام مديرية، أن القافلة اختتمت أعمالها أمس الاثنين ونجحت في الكشف وتشخيص وعلاج عدد 220 حالة أغنام وماعز، ما بين التهابات رئوية وفقدان شهية وضعف عام والتهابات ضرع وحالات تجريع ورش ضد الطفيليات الداخلية والخارجية وانتفاخات وإجهاض ونزلات معوية، وتسمم دموي وغيرها مع تكثيف الإرشاد البيطري وتوعية المربين.

وأشار محافظ مطروح إلى جهود الجامعة ودورها الفاعل بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات، ما يعود بالنفع على المواطنين.