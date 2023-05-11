قوافل طبية بيطرية علاجية بنطاق مراكز شمال سيناء الأحد المقبل

أعلنت محافظة شمال سيناء ، انه تلبية لاحتياجات المواطنين من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وحرصاً علي المشاركة في رفع العبء عن أهالي شمال سيناء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة "، تم تفعيل برنامج للقوافل البيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان بنطاق القرى الأكثر احتياجا بجميع المراكز بمحافظة شمال سيناء ، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/5/2023 ولمدة 14 أسبوعًا متتالية.

ويشمل برنامج عمل القوافل الكشف الظاهري على الحيوانات، الكشف بجهاز السونار و تشخيص الحمل، تحصين الحيوانات بالقرية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك طبقا لبرامج التحصينات الجاري تفعيلها طبقا للحملات القومية الوارد الينا تعليمات بها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية للحيوانات بالقرية.

كما يتضمن توفير الأدوية البيطرية المجانية بالمشاركة مع جامعة العريش، توعية المربيين بأهمية الالتزام بتحصين الحيوانات طبقا لبرامج التحصينات الدورية على مدار العام، عمل تقصي وبائي للحيوانات بكافة مراكز المحافظة ، وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية للحيوانات والتأكيد علي خلوها من الأمراض الوبائية تزامنا مع تفعيل القوافل، توعية المواطنين بأهمية التأمين والترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم.