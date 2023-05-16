اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:04 م
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غرق طفل بمياه ترعة طاروط فى الشرقية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:38 م
غرق طفل بمياه ترعة طاروط فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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يكثف فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، جهوده للبحث عن طفل غرق فى مياه ترعة طاروط نطاق الصالحية بمحافظة الشرقية.
 
وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بلاغا من الأهالي بغرق طفل  يدعى" محمد. ح. ص" 14 سنة في مياه ترعة طاروط نطاق الصالحية، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.
 
على الفور، انتقل فريق من قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وجرى البحث عن الطفل.
 
 
 

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