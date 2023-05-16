"غادة" طالبة بكفر الشيخ تستغل موهبتها فى الرسم للترويج للمشروعات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المواهب بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبرزت مواهبهم من خلال مشاركتهم في العديد من المعارض والمسابقات سواء داخل أو خارج المحافظة، ومن الطالبات، غادة رجب عبد التواب السموخلي، طالبة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مسابقة التصوير الفني التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، شاركت في تصميم اللوحات المتعددة والجداريات، والبتريهات، كرمها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت غادة رجب، بدأت الرسم وكان عمرها 4 سنوات، عندما كانت تنظر للعديد من صور الطبيعة والرسومات، وتمارس الرسم في البيت لأنها تعيش في منطقة نائية ولا يوجد بها إمكانيات حقيقية، وعندماوصلت للمرحلة الثانوية، رأت كل التشجيع والمساعدة والامكانيات المتاحة والدعم من أستاذتها معلمة التربية الفنية بمدرستها برج البرلس الثانوية المشتركة، حنان جلو، وموجة المادة أحمد غالي، وتعلمت فن البورتريه وأحببته، ووجهتها معلمتها بالاشتراك في المسابقات الفنية، واشتركت في جميع المسابقات، والحمد لله فازت في مسابقة التصوير الفني، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأضافت غاده رجب، احترفت الرسم، ووجدت راحة نفسية، بمشاركتها في العديد من المعارض منها، وممارستها لهويتها تشجعها على الإبداع والابتكار، وتدفعها على التفوق الدراسي، وتجد في الرسم متنفسا وتعبيراً عن الكثير مما يدور حولها، وتتمنى من كل مبدعة في الرسم الالتحاق بكلية كلية الفنون الجميلة، وتتمنى أن تكون مثلاً أعلى، لكل من يمارسون هوايتهم ويتفوقون في دراستهم، مؤكدة أنها معجبة بالعديد من الرسامين العالميين مثل ليوناردو دافنشي، و فنسنت فان جوخ، وإدوارد مونش، بابلو بيكاسو، هنري ماتيس، وعدد من الرسامين المصريين الذين وصلوا للعالمية.

وأكدت رجب، لن يقتصر رسمها على صور الأشخاص فقط، ولكن تستهويها الطبية الخلابة الجميلة، والبيئة الريفية، بخضرتها، وتعدد ألوانها، خاصة ان محافظة كفر الشيخ تتميز بالزراعة، و حباها الله المسطحات المائية المحيطة بأراضي زراعية، فنهر النيل وبحيرة البرلس، إضافة للبحر المتوسط، مما يجعل الفنان يبدع في رسم الطبيعة بمياهها وزراعتها، وأنواع الأسماك التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

وقالت غادة رجب، تتعدد الألوان التي تستخدمها، والأدوات من قلم رصاص وفحم، إضافة تطبيق ما تعلمته من النسيج، من خلال رسومات متعددة، إضافة للإشغال الفنية، مؤكدة أنها عبرت عن محافظة كفر الشيخ، وما تتميز به من مهن، منها مهن الصيد والزراعة، إضافة لتميزها بالصناعات التراثية، والمواقع الاثرية، كما عبرت برسومات عن الجمهورية الجديدة، وما شهدته مصر تنمية في كافة المجالات.



رسمة لتوجه الفنانة غادة رجب بالحفاظ على قطرات المياه



رسمة لفتاة للفنانه غادة رجب



رسمة للطالبة غادة رجب



رسمه تعبر عما تتميز به مصر من مهن وصنعات متعددة



رسمه تعبر عن الجمهورية الجديدة



رسمه لسيدة عجوز بريشة الفنانة غادة رجب



غاده رجب الفائزة بالمركز الاول في الرسم التصويري