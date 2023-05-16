اليوم السابع
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ضبط عاطلين بتهمة سرقة أغطية كابلات كهرباء فى العمرانية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:03 ص
ضبط عاطلين بتهمة سرقة أغطية كابلات كهرباء فى العمرانية ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بتهمة سرقة أغطية خاصة بكابلات الكهرباء في محور كمال عامر بمنطقة العمرانية، وضبط بحوزتهما المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أثناء متابعة رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، للحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط عاطلين، بعد الاشتباه بهما، وبحوزتهما أغطية خاصة بكابلات الكهرباء.

بمواجهتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من محور كمال عامر، لبيعها لتجار الخردة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


سرقة محور كمال عامر

ضبط لصين

العمرانية

امن الجيزة



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